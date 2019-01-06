Эксперты: В России появится профессия судьи для автомобилей-беспилотников Они будут изучать естественные, технические и общественные науки

В России в течение следующих десяти лет появится профессия судьи для беспилотных автомобилей по решению спорных аварийных ситуаций. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».



Как передает «РИА Новости», новые комиссары будут оценивать действия машин. Будущие специалисты будут изучать естественные, технические и общественные науки, рассказали в пресс-службе. Наиболее важными качествами в этой профессии будет наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность. Кроме новой профессии, появится и новое право в юриспруденции, считают эксперты.

Добавим, в следующем году, по данным «Автонета», появится список вузов, которые откроют инновационные образовательные программы и будут готовить по ним специалистов. В октябре 2018 года стало известно, что специалисты Уорикского университета протестируют беспилотные автомобили на искусственных пешеходах. Данные со сценариями движения машин и пешеходов на дорогах выложат в свободный доступ.