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07.01.19 / 14:33 Новости / Общество / Россия и мир

Экспертиза подтвердила безопасность дома в Магнитогорске для проживания

Смещений нет

Фото ГУ МЧС России по Челябинской области

Экспертиза компании «Магнитогорский гипромез» подтвердила безопасность для проживания людей дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошел взрыв газа. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

Были поведены геодезические исследования, которые показали, что перемещений наружных стен нет. Также по обращениям жильцов специалисты установили вокруг некоторых частей дома маяки. Смещений стен также не выявлено.

Дом сносить не будут, снесут только взорвавшуюся секцию. Причиной катастрофы считают взрыв газа. Жителям оставшихся подъездов предложили перейти на использование электроплит, но они отказались.

Отметим, взрыв унес жизни 39 человек. Ранее в пятницу также стало известно, что спасенный 1 января 10-месячный ребенок пришел в сознание. Его родители выбрались из-под завалов, также спасся его брат.

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