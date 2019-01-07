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07.01.19 / 13:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Профсоюзы хотят увеличить МРОТ в два раза

До 25 тыс. рублей

Фото АБН

Профсоюзные деятели хотят увеличить минимальный размер оплаты труда в России в два раза. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Шмаков указывает на необходимость соответствия МРОТ минимальному потребительскому бюджету. Его размер – 25 тыс. рублей. При этом предварительно нужно изменить методику подсчета потребительской корзины.

Отметим, в Госдуме уже поддержали эту инициативу, пишет РИА Новости. По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, идея заслуживает реализации, но в настоящий момент правительство не поддерживает и рекомендует отклонять подобные законопроекты.

Также Шмаков пояснил, что необходимо разъяснить, каике именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Согласно решению Конституционного суда, все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Теперь в соответствии с этим решение нужно привести Трудовой кодекс.

Напомним, с 1 января 2019 года МРОТ в России составляет 11280 рублей. В прошлом году МРОТ довели до уровня прожиточного минимума. Также МРОТ ежегодно индексируется.

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  1. vladi 07.01.2019 at 15:33 - Reply

    Профсоюзы и возраст выхода на пенсию обещали не дать увеличить…

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