Профсоюзы хотят увеличить МРОТ в два раза До 25 тыс. рублей

Профсоюзные деятели хотят увеличить минимальный размер оплаты труда в России в два раза. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью «Российской газете», опубликованном в понедельник.

Шмаков указывает на необходимость соответствия МРОТ минимальному потребительскому бюджету. Его размер – 25 тыс. рублей. При этом предварительно нужно изменить методику подсчета потребительской корзины.

Отметим, в Госдуме уже поддержали эту инициативу, пишет РИА Новости. По словам главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, идея заслуживает реализации, но в настоящий момент правительство не поддерживает и рекомендует отклонять подобные законопроекты.

Также Шмаков пояснил, что необходимо разъяснить, каике именно надбавки входят в МРОТ, а какие нужно считать поверх него. Согласно решению Конституционного суда, все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату. Теперь в соответствии с этим решение нужно привести Трудовой кодекс.

Напомним, с 1 января 2019 года МРОТ в России составляет 11280 рублей. В прошлом году МРОТ довели до уровня прожиточного минимума. Также МРОТ ежегодно индексируется.