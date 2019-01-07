Путин сделал полуденный выстрел из пушки Петропавловки И побывал на фестивале ледовых скульптур

Президент России Владимир Путин сделал полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Об этом в понедельник сообщили в Кремле.

Также президент посетил Петропавловский собор, фамильную усыпальницу семьи Романовых. Кроме того, Путин осмотрел ледовые фигуры фестиваля скульптур «Путешествие вокруг света».

Напомним, в Рождественскую ночь президент пришел на службу в Свято-Преображенский собор. Вместе с ним там присутствовали полпред в СЗФО Александр Гуцан и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В прошлом году Путин встретил Рождество тоже в Северной столице.