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08.01.19 / 20:06 Новости / Россия и мир

Жиросжигающий гормон иризин улучшает память при болезни Альцгеймера – Ученые

Эксперименты ставили только на мышах

Жиросжигающий гормон иризн улучшает память при болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье коллектива ученых из Бразилии, США и Канады, опубликованной в Nature Medicine.

Выключение гена FNDC5 ухудшает память, восстановить ее помогает инъекция иризина, пишет об итогах исследования N+1. Эксперимент поставили на мышах, им иризин вводят в гиппокамп. Ученые выяснили, что у больных Альцгеймером людей и мышей в мозгу образуется в два раза меньше FNDC5 или иризина, чем у здоровых особей. Помимо введения в мозг FNDC5, терапией от Альцгеймера также может стать физическая активность,

Отметим, пептидный гормон иризин влияет на расщепление жировой ткани, поэтому его называют жиросжигающим. Он образуется из белка-предшественника FNDC5, который синтезируется в мышцах и в мозге. Он поддерживает развитие нейронов.

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