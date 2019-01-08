Жиросжигающий гормон иризин улучшает память при болезни Альцгеймера – Ученые Эксперименты ставили только на мышах

Жиросжигающий гормон иризн улучшает память при болезни Альцгеймера. Об этом говорится в статье коллектива ученых из Бразилии, США и Канады, опубликованной в Nature Medicine.

Выключение гена FNDC5 ухудшает память, восстановить ее помогает инъекция иризина, пишет об итогах исследования N+1. Эксперимент поставили на мышах, им иризин вводят в гиппокамп. Ученые выяснили, что у больных Альцгеймером людей и мышей в мозгу образуется в два раза меньше FNDC5 или иризина, чем у здоровых особей. Помимо введения в мозг FNDC5, терапией от Альцгеймера также может стать физическая активность,

Отметим, пептидный гормон иризин влияет на расщепление жировой ткани, поэтому его называют жиросжигающим. Он образуется из белка-предшественника FNDC5, который синтезируется в мышцах и в мозге. Он поддерживает развитие нейронов.