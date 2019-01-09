ЦБ обнаружил вывод активов из «К2 банка» Кредитная организация лишилась лицензии в прошлом году

Временная администрация, назначенная в АО «К2 банк», в ходе проверки кредитной организации обнаружила операции с признаками вывода активов. Об этом в среду сообщили в Центробанке РФ.

Вывод активов якобы осуществлялся через кредитование заемщиков с «сомнительной платежеспособностью». Операции проводили бывшие руководители и собственники банка, уточнили в ЦБ.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у зарегистрированного в Черкесске «К2 банка» в конце лета прошлого года. По данным ЦБ на 1 августа 2018 года, банк занимал 349 место в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов. В ноябре суд признал организацию банкротом. «Дыра» в капитале банка превысила 1 млрд рублей, отмечает «Прайм».