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09.01.19 / 19:26 Банки / Новости / Россия и мир

ЦБ обнаружил вывод активов из «К2 банка»

Кредитная организация лишилась лицензии в прошлом году

Фото АБН

Временная администрация, назначенная в АО «К2 банк», в ходе проверки кредитной организации обнаружила операции с признаками вывода активов. Об этом в среду сообщили в Центробанке РФ.

Вывод активов якобы осуществлялся через кредитование заемщиков с «сомнительной платежеспособностью». Операции проводили бывшие руководители и собственники банка, уточнили в ЦБ.

Напомним, регулятор отозвал лицензию у зарегистрированного в Черкесске «К2 банка» в конце лета прошлого года. По данным ЦБ на 1 августа 2018 года, банк занимал 349 место в банковской системе РФ и не являлся участником системы страхования вкладов. В ноябре суд признал организацию банкротом. «Дыра» в капитале банка превысила 1 млрд рублей, отмечает «Прайм».

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