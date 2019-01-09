Жилищная инспекция Петербурга в новогодние праздники обнаружила нарушения по 480 адресам Возбуждены административные дела на 12,25 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Петербурга в новогодние праздники обнаружила нарушения по 480 адресам. Об этом ведомство сообщило в среду.

Всего инспекция проверила 1654 адреса. Нарушения были обнаружены в 29%. По итогу проверок возбуждено 74 административных дела на общую сумму в 12,25 млн рублей.

При этом, инспекция отметила районы, в которых уборочные работы были организованы хорошо. Это Колпинский, Курортный и Приморский районы. Больше всего нарушений обнаружили в Петроградской и Московском районах. Основные нарушения — несвоевременная уборка мусора, контейнерных площадок и придомовых территорий.

Отметим, ранее «Красивый Петербург» организовал опрос жителей города о качестве уборке снега с улиц. Большинство заявило, что качество «неудовлетворительное». В настоящее время опрос продолжается. Проголосовать можно в группе движения в «ВКонтакте».