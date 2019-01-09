Все новости

09.01.19 / 19:12 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Жилищная инспекция Петербурга в новогодние праздники обнаружила нарушения по 480 адресам

Возбуждены административные дела на 12,25 млн рублей

Государственная жилищная инспекция Петербурга в новогодние праздники обнаружила нарушения по 480 адресам. Об этом ведомство сообщило в среду.

Всего инспекция проверила 1654 адреса. Нарушения были обнаружены в 29%. По итогу проверок возбуждено 74 административных дела на общую сумму в 12,25 млн рублей.

При этом, инспекция отметила районы, в которых уборочные работы были организованы хорошо. Это Колпинский, Курортный и Приморский районы. Больше всего нарушений обнаружили в Петроградской и Московском районах. Основные нарушения — несвоевременная уборка мусора, контейнерных площадок и придомовых территорий.

Отметим, ранее «Красивый Петербург» организовал опрос жителей города о качестве уборке снега с улиц. Большинство заявило, что качество «неудовлетворительное». В настоящее время опрос продолжается. Проголосовать можно в группе движения в «ВКонтакте».

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.