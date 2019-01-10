ФТС увеличила перечисления в бюджет в прошлом году на 32,5% год к году До 653,68 млрд рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) увеличила перечисления в бюджет в прошлом году на 32,5% год к году. Об этом ведомство сообщило в четверг.

Общий объем перечислений в бюджет за 2018 год составил 6,06 трлн рублей. В декабре отчисления составили 653,68 млрд рублей.

Отметим, в конце декабре прошлого года ФТС сообщила о перевыполнении годового плана по перечислению доходов в бюджет. Тогда ведомство сообщило, что объем превысил 6 трлн рублей. План был перевыполнен на 1,5%.