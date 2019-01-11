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11.01.19 / 20:22 Банки / Новости / Россия и мир

Два НПФ подали иски к «ФК Открытие»

На возмещение убытков в размере 16,655 млрд рублей

Управляющие компании негосударственных пенсионных фондов «Сафмар» и «Доверие» — АО «Ай Кью Джи Управление Активами» и АО «УК Управление инвестициями» – подали иски к банку «ФК Открытие» в Арбитражный суд Москвы. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе НПФ.

Как передает «Интерфакс», УК требуют взыскать с банка суммы убытков в размере 16,655 млрд рублей. Фонды понесли убытки в виде упущенной выгоды из-за неисполнения оферт по облигациям АО «Открытие Холдинг».

Ранее управляющие компании приобрели ценные бумаги «Открытие Холдинга» на сумму 17,2 млрд рублей. Затем «Бинбанк» взял на себя обязательства выкупить эти облигации у компаний по номиналу и выплатить накопленный купонный доход. После санации Центробанком РФ «ФК Открытие» и «Бинбанк» объединились. «ФК Открытие» стал правопреемником «Бинбанка». В настоящее время упомянутые облигации неликвидны.

Отметим, объединение «ФК Открытия» и «Бинбанка» началось в начале 2018 года. О завершении процесса объявили 1 января 2019 года. В декабре сообщалось, что технологически банки уже готовы к слиянию.

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