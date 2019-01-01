«ФК Открытие» и «Бинбанк» завершили объединение Этот процесс начался в начале 2018 года

Банк «ФК Открытие» и «Бинбанк» завершили процесс объединения. Об этом во вторник передает «Интерфакс».

Отметим, процесс объединения кредитных организаций начался еще в начале 2018 года. Предправления «Открытия» Михаил Задорнов в декабре говорил, что банки уже технологически готовы к слиянию, уточняет агентство.

Ранее Задорнов также сообщал, что трансформация сетей отделений двух кредитных организаций должна завершиться в апреле 2019 года. По его словам, затраты на это оцениваются в 500 млн рублей, пишет «Интерфакс». Напомним, Центробанк РФ объявил о санации «ФК Открытие» и «Бинбанка» в 2017 году. Банки проходят процесс финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора.