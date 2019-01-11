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11.01.19 / 14:30 Новости / Россия и мир

Фармкомпания Takeda завершила сделку по покупке Shire

Сделку одобрили 89,1% акционеров Takeda и 99,8% акционеров Shire

Японская фармкомпания Takeda завершила сделку по покупке ирландской компании Shire. Об этом в компании сообщили в пятницу.

О планирующейся сделке сообщили восемь месяцев назад. Ее закрыли раньше планируемого срока. Сделку одобрили 89,1% акционеров Takeda и 99,8% акционеров Shire на внеочередном собрании 5 декабря 2018 года. В настоящий момент проводится интеграция компаний.

Благодаря сделке японская компания расширила географические присутствие и заняла лидирующие позиции в Японии и США. Takeda осуществила сделку за счет долгосрочного финансирования с выгодной процентной ставкой. Таким образом средневзвешенная ставка по долгу компании составила приблизительно 2,3%.

Отметим, о предстоящей сделке компании объявили в мае 2018 года. Сообщалось, что сумма сделки составит $62 млрд. Одну обыкновенную акцию Shire оценили в 49 фунтов. Это одна из самых крупных сделок в фармотрасли.

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