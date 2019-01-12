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12.01.19 / 12:36 Новости / Петербург и Ленобласть

Синоптики спрогнозировали потепление до 0 градусов в Петербурге

Ожидается гололедица

Фото АБН

Синоптики ФГБУ «Северо-Западное УГМС» спрогнозировали потепление до 0 градусов по Цельсию в Петербурге. Соответствующий прогноз представлен на сайте ГУ МЧС по городу.

Согласно прогнозу, в субботу днем температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. Местами в городе будет идти небольшой снег. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Спасатели предупредили, что на дорогах может быть гололедица и снежный накат.

Отметим, ранее в Петербурге были снег и метель. В четверг порывы ветра достигали 18 м/с. В пятницу скорость ветра была аналогичная. Несколько самолетов не смогли из-за сильного ветра приземлиться в «Пулково».

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