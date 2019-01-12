Правительство увеличило границы ТОР в Чукотском автономном округе И переименовала ее

Правительство увеличило границы территории опережающего развития (ТОР) в Чукотском автономном округе. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в субботу.

Согласно постановлению, в ТОР «Беринговский» включены два земельных участка. На них планируется реализация инвестиционных проектов по освоению и разработке месторождений золота, серебра, меди и молибдена. Также ТОР получил новое название – «Чукотка».

В пояснительной записке отмечено, что реализация инвестиционных проектов поможет привлечь частные инвестиции на 290 млрд рублей. Также планируется создать 4,8 тыс. рабочих мест. Общий объем поступлений в бюджеты всех уровне должен составить более 23,2 млрд рублей до 2027 года, добавили в правительстве.

Напомним, ТОР «Беринговский» создана в 2014 году. В настоящий момент там добывают уголь, газ, нефть и другие полезные ископаемые. Добавим, в декабре в России решили создать ТОР в Дагестане. Правительство считает, что ТОР привлечет более 4,4 млрд рублей в качестве инвестиций.