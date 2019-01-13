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13.01.19 / 15:58 Новости / Политика / Россия и мир

Bild: Посол США предупредил немецкие компании о риске санкций из-за «Северного потока-2»

МИД Германии заявило, что действия посла противоречат дипломатическим нормам

Посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможном введении санкций в отношении них в связи с поддержкой строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом в воскресенье пишет Bild, которая ознакомилась с документом.

Речь идет о компаниях, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, передает РБК. В письме также сказано, что компании, поддерживающие проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток», «подрывают безопасность Украины и Европы».

Между тем компании, получившие письма, восприняли их как шантаж. О каких именно организациях идет речь, немецкое издание не сообщает. В МИД Германии заявили, что действия американского посла не соответствуют дипломатической практике. Берлин хочет напрямую поговорить с представителями Вашингтона, чтобы разобраться в ситуации.

Напомним, проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Газопровод пройдет от России через Балтийское море до Германии. В настоящее время Nord Stream 2AG уложила более 400 км «Северного потока-2». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

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