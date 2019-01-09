Nord Stream 2AG уложила более 400 км «Северного потока-2» Строительство идет согласно срокам

Nord Stream 2AG уложила более 400 км газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду рассказал представитель компании Йенс Мюллер.

По его словам, компания по-прежнему рассчитывает завершить строительство к концу 2019 года, передает РИА Новости. Добавим, это данные на конец 2018 года.

Напомним, согласно проекту, газопровод «Северный поток-2» свяжет побережье России и Германию через Балтийское море. Предполагается строительство двух ниток газопровода. Их суммарная мощность составит около 55 млрд куб. м газа в год.