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09.01.19 / 17:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Nord Stream 2AG уложила более 400 км «Северного потока-2»

Строительство идет согласно срокам

Фото Axel Schmidt, Nord Stream 2AG

Nord Stream 2AG уложила более 400 км газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду рассказал представитель компании Йенс Мюллер.

По его словам, компания по-прежнему рассчитывает завершить строительство к концу 2019 года, передает РИА Новости. Добавим, это данные на конец 2018 года.

Напомним, согласно проекту, газопровод «Северный поток-2» свяжет побережье России и Германию через Балтийское море. Предполагается строительство двух ниток газопровода. Их суммарная мощность составит около 55 млрд куб. м газа в год.

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