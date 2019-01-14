СМИ: Реконструкция зданий Госдумы продлится до 2020 года и будет стоить более 4 млрд рублей Траты увеличены в пять раз

Масштабная реконструкция зданий Государственной думы продлится до 2020 года и будет стоить более 4 млрд рублей. Об этом в понедельник пишет «Коммерсантъ».

Траты на строительство увеличены в пять раз, сроки продлены на два года. Данные приведены на 1 января 2019 года. Так, в 2019 году на реконструкцию зданий на Охотном Ряду потратят 2,4 млрд рублей, в 2020 году – еще 1 млрд рублей. Еще 2,85 млрд рублей вложат в строительство нового корпуса Совета федерации на Петровке в срок до конца 2021 года.

Ранее предполагалось, что для работы депутатов и сенаторов на северо-востоке Москвы будет построен новый комплекс. В 2016 году это решение отменили. Тогда ссылались в том числе на экономическую ситуацию, которая требует вложений в строительство социальной инфраструктуры.