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14.01.19 / 15:39 Новости / Россия и мир

Медведев призвал Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин

Проверять нефтяные компании

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал вице-премьера Дмитрия Козака к решительным действиям в связи с ростом цен на бензин – например, вызывать к себе глав компаний, которые завышают стоимость топлива. Об этом Медведев заявил в понедельник.

Медведев дал поручение Козаку «напомнить» о соглашениях по топливу. «А если ситуация будет дестабилизирована, то принимать различные меры реагирования, включая меры антимонопольного регулирования и меры, предусмотренные соглашением», — приводит ТАСС слова Медведева.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России ранее в январе не нашла нарушений в росте цен на бензин. Рост цен не превысил 1,7% от установленных правительством «потолков». При этом цены выросли на заправках вертикально интегрированных компаний в большинстве регионов европейской части России, В рамках топливного соглашения с правительством с февраля рост может возобновиться, но не превышать инфляцию. На независимых автозаправках рост цен может составлять до 4%.

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