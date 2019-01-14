Товарооборот России и Китая в 2018 году составил более $107 млрд По уточненным данным

Товарооборот России и Китая в прошлом году превысил $107 млрд рублей. Уточненные данные оглашены в понедельник главой департамента статистического анализа Главного таможенного управления Ли Куйвэнем.

Год к году объемы товарооборота выросли более чем на 27%, пишет ТАСС. По динамике роста России оказалась в десятке ключевых партнеров Китая.

Экспорт из Китая в Россию увеличился на 12% до $47,97 млрд. Импорт товаров и услуг в Китай вырос на 42,7% до $59,08 млрд. Впервые товарооборот двух стран превысил показатель в $100 млрд.

Напомним, в середине прошлого декабря министерство коммерции Китая зафиксировало рост товарооборота с РФ свыше $100 млрд в 2018 году. Тогда в КНР заявили, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота. В 2017 года товарооборот между странами вырос на 20,8% до $84. В 2016 – на 2,2% до $69,5.