Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию Продлится с 14 января по 31 марта

Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно». Об этом в банке сообщили в понедельник.

По условиям которой с ее участников не будут взимать брокерскую комиссию и плату за обслуживание, включая депозитарную комиссию, в период с 14 января по 31 марта 2019 года включительно. Для физлиц действие акции распространяется также на индивидуальный инвестиционный счет.

Действие акции распространяется на все тарифные планы брокерского обслуживания. В период ее действия не взимается брокерская комиссия за покупку или продажу следующих финансовых инструментов: акций, облигаций (кроме ОФЗ-Н), ETF на фондовом рынке Московской биржи; валютных пар USD/RUB, EUR/RUB на валютном рынке Московской биржи; фьючерсов и опционов на срочном рынке Московской биржи. Также не взимается депозитарная комиссия за хранение и изменение остатка ценных бумаг на торговых разделах счета депо для физических и юридических лиц.

Напомним, с понедельника Сбербанк повышает ставки по ипотечным кредитам. Ставки поднимут на 1-1,2 п.п. Вырастут ставки как для покупки жилья в новостройках, так и на покупку готового жилья. Особенно сильно вырастут ставки по ипотеке с малым первоначальным взносом – менее 20%.