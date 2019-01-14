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14.01.19 / 15:28 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербургу пообещали 60 км новых велодорожек к концу 2021 года

Половину – в 2019 году

Фото АБН

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» запланировал создание 16 новых веломаршрутов общей протяженностью около 60 км до конца 2021 года. Об этом в понедельник рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

При этом создание восьми маршрутов протяженностью 32,9 км, а также маршрутов, создание которых предусмотрено в рамках проекта «Твой бюджет», намечено на 2019 год. Кроме того, еще шесть дорожек протяженностью 23,2 км в этом году будут запроектированы.

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Согласно планам ГЦУПа, в 2020 году в Петербурге разместят пять веломаршрутов на 13,4 км. В 2021 году – три веломаршрута протяженностью 13,5 км.

Добавим, осенью прошлого года в Петербурге завершили обустройство велополос на набережной Фонтанки. Велосипедисты смогут проехать по выделенному участку от Невы до Старо-Петергофского проспекта. Протяженность маршрута составила 11,2 км.

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