В АТОР прокомментировали идею взимать налог на выезд россиян за рубеж Ранее с таким предложением выступил бизнес

Россия получит больше выгоды от поддержки развития туризма и туристического бизнеса внутри страны, чем от введения налога на выезд граждан за рубеж. Такое мнение во вторник высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он отметил, что подобная инициатива приведет к ограничению конкуренции и свободы передвижения, передает РИА Новости. По словам Горина, для развития российского туризма более целесообразно упрощать визовый режим, например, делать электронные визы, а также создавать благоприятные условия для бизнеса, работающего в сфере туризма.

Ранее во вторник стало известно, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Соответствующее обращение организация направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Согласно предложению, такой налог мог бы составить 500 рублей как для россиян, так и для иностранцев. Вырученные средства при этом можно было бы направить на развитие внутреннего туризма.