Все новости

15.01.19 / 15:20 Новости / Россия и мир / Экономика

В АТОР прокомментировали идею взимать налог на выезд россиян за рубеж

Ранее с таким предложением выступил бизнес

Россия получит больше выгоды от поддержки развития туризма и туристического бизнеса внутри страны, чем от введения налога на выезд граждан за рубеж. Такое мнение во вторник высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Он отметил, что подобная инициатива приведет к ограничению конкуренции и свободы передвижения, передает РИА Новости. По словам Горина, для развития российского туризма более целесообразно упрощать визовый режим, например, делать электронные визы, а также создавать благоприятные условия для бизнеса, работающего в сфере туризма.

Ранее во вторник стало известно, что ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила ввести налог на выезд при пересечении госграницы. Соответствующее обращение организация направила на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Согласно предложению, такой налог мог бы составить 500 рублей как для россиян, так и для иностранцев. Вырученные средства при этом можно было бы направить на развитие внутреннего туризма.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.