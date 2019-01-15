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15.01.19 / 09:52 Новости / Россия и мир / Экономика

Цены на нефть снижаются в ходе торгов вторника

Нефть Brent стоит $59,84 за баррель, а WTI – $51,19 за баррель

газпром нефтьВо вторник цены на нефть снижаются в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 09:35 по московскому времени, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 1,070% и составляет $59,84 за баррель. Бочка WTI с поставкой в феврале к этому времени подешевела на 0,781% — до $51,19.

Добавим, накануне нефть Brent упала в цене на 2,46% — до $58,99 за баррель. В свою очередь контракты на WTI подешевели на 2,09% по итогам торгов и стоили $50,51 за баррель.

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