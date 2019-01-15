ФНС запретила проводить платежи онлайн-казино Azino777 Компания первой оказалась в этом списке налоговиков

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запретила российским платежным системам и банкам осуществлять денежные переводы в адрес компании Victory777 N.V. – организатора азартных игр нелегального онлайн-казино Azino777. Первой об этом написала газета «Ведомости» во вторник.

Ведомство внесло компанию в список лиц, которые замечены в организации и проведении азартных игр с нарушением российского законодательства, в конце декабря. Отмечается, что мера была принята, поскольку другие способы блокировки ресурса не принесли результата.

Добавим, по данным журнала РБК, годовой объем ставок в Azino777 составляет до 15 млрд рублей. В 2017 году Роскомнадзор заблокировал более 50 ресурсов, связанных с Azino777, а за первую половину прошлого года – еще 350, писало издание. В настоящее время онлайн-казино в России запрещены.