Голикова заявила о снижении уровня бедности в России А методика расчета прожиточного минимума может измениться

Численность россиян, которые живут за чертой бедности, снизилась в России на 0,5 п.п. за девять месяцев 2018 года. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата.

За указанный период этот показатель составил 13,3%, цитирует ее ТАСС. Тогда как за девять месяцев 2017 года уровень бедности составлял 13,8%.

Вместе с тем, по словам Голиковой, может измениться методика расчета прожиточного минимума. В настоящее время в Минтруде начали работу по подготовке новой методики. Ожидается, что результаты будут в 2020 году.

Ранее Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми. В частности, речь идет о продлении действия льготной процентной ставки. Также правительство готово компенсировать банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи при рождении третьего ребенка и ввести новый механизм выделения субсидии.