Все новости

15.01.19 / 13:53 Новости / Россия и мир / Экономика

Голикова заявила о снижении уровня бедности в России

А методика расчета прожиточного минимума может измениться

Численность россиян, которые живут за чертой бедности, снизилась в России на 0,5 п.п. за девять месяцев 2018 года. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата.

За указанный период этот показатель составил 13,3%, цитирует ее ТАСС. Тогда как за девять месяцев 2017 года уровень бедности составлял 13,8%.

Вместе с тем, по словам Голиковой, может измениться методика расчета прожиточного минимума. В настоящее время в Минтруде начали работу по подготовке новой методики. Ожидается, что результаты будут в 2020 году.

Ранее Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми. В частности, речь идет о продлении действия льготной процентной ставки. Также правительство готово компенсировать банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи при рождении третьего ребенка и ввести новый механизм выделения субсидии.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Сергей 15.01.2019 at 14:38 - Reply

    Я уже вижу, как мы все богатеем. Бензин подорожал почти на рубль, квартплата на 200 рублей, проезд на 5рублей, яйца были 38, стали 70рублей, а пенсии простым смертным приподняли на сотку, да и то не всем, безработица растет, малый бизнес задушили, прессу заткнули так, что комментарий на наплевательство власти, ты можешь оставить, только в своей голове.Зато у очередного чинуши нашли владений на 11млрд.рублей. Вот и получается в среднем, как у нас любят в госстате считать,что мы богатеем.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

115 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.