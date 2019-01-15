Голикова заявила о снижении уровня бедности в России

Численность россиян, которые живут за чертой бедности, снизилась в России на 0,5 п.п. за девять месяцев 2018 года. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова со ссылкой на данные Росстата.
За указанный период этот показатель составил 13,3%, цитирует ее ТАСС. Тогда как за девять месяцев 2017 года уровень бедности составлял 13,8%.
Вместе с тем, по словам Голиковой, может измениться методика расчета прожиточного минимума. В настоящее время в Минтруде начали работу по подготовке новой методики. Ожидается, что результаты будут в 2020 году.
Ранее Голикова рассказала о новых льготах по ипотеке для семей с детьми. В частности, речь идет о продлении действия льготной процентной ставки. Также правительство готово компенсировать банку деньги в обмен на списание долга по ипотеке для семьи при рождении третьего ребенка и ввести новый механизм выделения субсидии.
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Реплики
Я уже вижу, как мы все богатеем. Бензин подорожал почти на рубль, квартплата на 200 рублей, проезд на 5рублей, яйца были 38, стали 70рублей, а пенсии простым смертным приподняли на сотку, да и то не всем, безработица растет, малый бизнес задушили, прессу заткнули так, что комментарий на наплевательство власти, ты можешь оставить, только в своей голове.Зато у очередного чинуши нашли владений на 11млрд.рублей. Вот и получается в среднем, как у нас любят в госстате считать,что мы богатеем.