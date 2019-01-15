Пограничники «Пулково» предупредили авиакомпанию «Победа» о возможных проблемах

Пограничники управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, работающие в аэропорту «Пулково», предупредили авиакомпанию «Победа» о возможных проблемах, если они продолжат отказывать проводить осмотры самолетов. Об этом во вторник сообщили в силовом ведомстве.
Случаи отказа самолетов от досмотра участились, отметили пограничники. Они просят «Победу» не допускать нарушений закона, иначе в «Пулково» могут возникнуть конфликтные ситуации, а самолеты могут быть задержаны.
Законодательство допускает осмотры самолетов работниками погранслужбы. «Сотрудники подразделений пограничных органов имеют право проверять необходимые документы у лиц и документы транспортных средств, производить досмотр (осмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов, а должностные лица транспортных предприятий, организаций, владельцы транспортных средств обязаны по требованию представителей пограничных органов вскрывать для досмотра опломбированные (опечатанные) вагоны, автомобили, трюмы и иные помещения транспортных средств и перевозимые на них грузы», — напоминают силовики. За отказ от досмотра предусмотрено наказание в соответствии с КоАП. По статье 18.7 можно получить штраф от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.
Ранее «Коммерсантъ-СПб» написал, что «Победа» рассматривает возможность прекратить международные вылеты из «Пулково» с апреля. Это связано с систематическими задержками самолетов из-за требований вскрыть запломбированные кухонные отсеки в лайнерах. Авиакомпания подчеркивает, что с самого начала полетов использует заблокированные неиспользуемые кухонные отсеки, чтобы сократить время уборки и досмотра самолета. В «Пулково» предложили собрать рабочую группу по этому вопросу. Напомним, «Победа» летает из Петербурга по шести международным направлениям: Стамбул, Милан, Лондон, Пиза, Кельн и Тбилиси.
Напомним, авиакомпания «Победа» — лоукостер. В самолетах перевозчика пассажиров регулярно просят оперативно покидать салон воздушного судна, так как стоянка лайнеров «Победы» в аэропортах ограничена по времени. Это не единственная мера «Победы» для снижения себестоимости перевозок: авиакомпания разрешает провозить только маленькую и легкую ручную кладь, требуя оплачивать багаж, а также стремится не допустить изношенности салонов лайнеров запретами на жвачку и откидывание кресел. Также долгое время «Победа» не допускала на борт женские рюкзачки. Ранее стало известно, что авиакомпания по итогам 2018 года заняла четвертое место по объемам перевозок среди российских авиакомпаний.
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