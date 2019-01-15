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15.01.19 / 08:27 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов назвал неожиданной реакцию россиян на повышение пенсионного возраста

«Не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно»

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Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что наиболее сложным вопросом в работе правительства в прошлом году стало изменение пенсионного законодательства. Об этом он сообщил в интервью «Коммерсанту», которое было опубликовано во вторник.

«Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — сказал Силуанов. Он отметил необходимость повышать пенсии, однако без ущерба для других отраслей средств на это нет. Вместе с тем нужно было «донастроить» параметры пенсионной системы, пояснил первый вице-премьер.

«Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось», — добавил Силуанов. Он подчеркнул, что и в настоящее время понимает неизбежность принятого решения.

Напомним, с 1 января 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста. Изменения будут проходить поэтапно в течение десяти лет. В результате возраст выхода на пенсию для мужчин составит 65 лет (ранее 60 лет), а для женщин 60 лет (ранее 55 лет).

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