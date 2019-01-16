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16.01.19 / 14:40 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ понизил официальный курс евро на 81,48 копейки

Курс доллара - 66,7617 рубля; курс евро - 76,1350 рубля

Центробанк РФ понизил официальный курс евро на 81,48 копейки. Европейская валюта в четверг будет торговаться по 76,1350 рубля.

Официальный доллар подешевел на 32,03 копейки. Он будет стоить 66,7617 рубля.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются также в красной зоне. По фиксингу на 14:22 по московскому времени курс доллара к рублю снизился на 16,25 копейки и торгуется у отметки 66,7975 рубля. А европейская валюта к этому времени подешевела на 3 копейки. Она стоит 76,1050 рубля.

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