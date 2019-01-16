«Мегафон» продал половину дочерней блокчейн-компании Компания не раскрыла сумму сделки

«Мегафон» продал 50% дочерней блокчейн-компании «Кометрика». Об этом в пресс-службе оператора сообщили в среду.

Покупатель – холдинг ООО «Форпост». Сделку закрыли 14 января. Ее сумма не раскрывается, передает «Интерфакс». Другая половина «Кометрики» осталась у кипрской «Кометрика холдингз лимитед».

В «Мегафоне» заявили, что сделка являлась запланированной. Ее заключили в рамках совместного сотрудничества. На первом этапе сотрудничества оператор «инвестировал в развитие компании, исследование рынка и выработку ключевых приоритетных направлений работы компании, формирование высокопрофессиональной команды разработчиков», – добавили в «Мегафоне».

Накануне, 15 января, «Мегафон» с дочерними компаниями и ЖКХ «Городские инновационные технологии» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Они договорили о совместной работе над технологическими проектами в области ЖКХ. Одной из участвующих в соглашении дочерних компаний является «Кометрика».

Добавим, основным бенефициаром «Мегафона» является Алишер Усманов. Его партнер Антон Черепенников владеет ООО «Форпост». Усманов инвестировал $100 млн в киберспортивную компанию Черепенникова Virtus.pro. Другая компания последнего «ИКС холдинг» проводит консолидацию IT-активов Усманова.