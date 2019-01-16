Суд Петербурга взыскал с группы из «ВКонтакте» 370 тыс. рублей За продажу палантинов Louis Vuitton без разрешения

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал с группы из социальной сети «ВКонтакте» 370 тыс. рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов сообщила среду.

Суд установил, что группа продавала палантины с товарным знаком Louis Vuitton. При этом, Louis Vuitton Malletier не выдал владельцу группы согласие на продажу своей продукции. Также маркировка товара не соответствовала оригинальной, уточнили в пресс-службе.

Добавим, в декабре полиция Петербурга обнаружила контрафактный товар в Апраксином дворе. Всего полицейские нашли более 300 единиц товаров. Среди них джинсы и обувь. Правоохранительные органы изъяли весь контрафакт.