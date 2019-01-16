Суд Петербурга взыскал с группы из «ВКонтакте» 370 тыс. рублей

Смольнинский районный суд Петербурга взыскал с группы из социальной сети «ВКонтакте» 370 тыс. рублей. Об этом объединенная пресс-служба судов сообщила среду.
Суд установил, что группа продавала палантины с товарным знаком Louis Vuitton. При этом, Louis Vuitton Malletier не выдал владельцу группы согласие на продажу своей продукции. Также маркировка товара не соответствовала оригинальной, уточнили в пресс-службе.
Добавим, в декабре полиция Петербурга обнаружила контрафактный товар в Апраксином дворе. Всего полицейские нашли более 300 единиц товаров. Среди них джинсы и обувь. Правоохранительные органы изъяли весь контрафакт.
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