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16.01.19 / 19:24 Новости / Россия и мир / Экономика

Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию

Особенно на плановые показатели

Президент России Владимир Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию. На рост цен глава государства обратил внимание на совещании с правительством в среду.

Путин отметил, что «ничего такого неожиданного» не происходит. При этом, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. В частности, необходимо следить за плановыми показателями, уточнил президент.

Напомним, с начала текущего года в России вырос налог на добавленную стоимость. Он составил 20% вместо 18%. В начале года цены выросли на 0,5%, заявил Росстат. В настоящий момент Центробанк считает, что инфляция в I квартале 2019 года составит 5,5-6%.

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