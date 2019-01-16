Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию Особенно на плановые показатели

Президент России Владимир Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию. На рост цен глава государства обратил внимание на совещании с правительством в среду.

Путин отметил, что «ничего такого неожиданного» не происходит. При этом, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания. В частности, необходимо следить за плановыми показателями, уточнил президент.

Напомним, с начала текущего года в России вырос налог на добавленную стоимость. Он составил 20% вместо 18%. В начале года цены выросли на 0,5%, заявил Росстат. В настоящий момент Центробанк считает, что инфляция в I квартале 2019 года составит 5,5-6%.