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16.01.19 / 14:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Собянин спрогнозировал рост доли услуг в структуре экономики страны

Однако посчитал отказ от добычи нефти и газа нецелесобразным

Мэр Москвы Сергей Собянин спрогнозировал рост доли рынка услуг в структуре экономики России. Такое заявление Собянин сделал в среду на Гайдаровском форуме.

Мэр считает, что экономика должна «развернуться» от промышленности к человеку, передает ТАСС. Он привел в пример столицу, в которой, по его словам, уменьшается роль индустриальной экономики и возрастает роль рынка услуг в различных сферах.

Однако Собянин считает, что отказываться от добычи нефти и газа не стоит. Он отметил, что в экономике США роль нефти возрастает, и усомнился в возможности повышения доли малого и среднего бизнеса в экономике до 30%. Мэр добавил, что такого результата можно достичь, только если закрыть «Газпром» и «Роснефть» или передать месторождения малому и среднему бизнесу.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября Сергей Собянин победил на выборах мэра столицы. Явка на выборах мэра Москвы составила 30,5%. Собянин набрал около 70% голосов.

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