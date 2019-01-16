Активисты проверили декларации муниципальных депутатов и служащих и пожаловались в прокуратуру Петербурга За год благодаря их напоминаниям декларации опубликовали 700 муниципальных депутатов

Активисты «Трансперенси Интернешнл – Р» проверили декларации муниципальных депутатов и служащих и пожаловались на них в прокуратуру Петербурга и в Смольный. Об этом «Трансперенси» сообщили в среду.

В настоящий момент в Интернете не размещены декларации муниципальных депутатов округа «Ржевка». Частично не размещены декларации депутатов Екатерингофского, Дворцового, Георгиевского округов и округа Парголово.

«Трансперенси» направило обращение в комитет территориального развития Петербурга. В настоящий момент принято решение о проведении дополнительной проверки деклараций в отношении шести муниципальных депутатов. «Трансперенси» считают этот результат недостаточным.

Что касается муниципальных служащих, то два муниципалитета не опубликовали декларации до сих пор. Округ Петровский не разместил сведения о доходах и имуществе директора МБУ «Округ Петровский» Натальи Волченковой, а округ Балканский не разместил декларации директоров двух подведомственных организаций даже после представления прокуратуры: Николая Черепанова из МАУЗ «Наркологический реабилитационный центр» и Юрия Маркова, директора МАУЗ «Центр медицинской профилактики». По результатам обращений к силовикам рокуратуры районов вынесли 14 представлений об устранении нарушений в адрес муниципалитетов: Солнечное, Шувалово-Озерки, Купчино, Тярлево, Колпино, Гавань, Черная речка, Литейный округ, Дворцовый, Адмиралтейский округ, Балканский, Юнтолово, Серово, Парголово.

Напомним, «Трансперенси» начали проверять муниципалитеты еще в 2017 году. Тогда выяснилось, что 56 муниципалитетов из 111 не разместили декларации в открытом доступе. Активисты обратились в прокуратуру, и в результате на сайтах округов появились декларации более 700 депутатов. Депутатов от муниципалитетов обязали декларировать собственность только в 2015 году, а выкладывать в открытый доступ – в 2017 году.