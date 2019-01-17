ЦБ: Инфляция в России вернется на уровень 4% к 2020 году Ранее регулятор говорил о прогнозе 5,5-6% инфляции в начале 2019 года

Инфляция в России вернется к уровню в 4% в I квартале 2020 года. Такое мнение высказал руководитель департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов на Гайдаровском форуме, передает в четверг «Интерфакс».

Он добавил, что по итогам января текущего года годовая инфляция может составить около 5%. Основной прирост показателя произойдет в первом месяце 2019 года, уточнил Морозов.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в начале текущего года регулятор ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%. При этом об итогах января она ничего конкретного не сказала.

Добавим, накануне президент РФ Владимир Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию. Он отметил, что «ничего такого неожиданного» не происходит. Вместе с тем необходимо следить за некоторыми вопросами, в частности, плановыми показателями, уточнил глава государства.