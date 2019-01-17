Все новости

17.01.19 / 12:34 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ: Инфляция в России вернется на уровень 4% к 2020 году

Ранее регулятор говорил о прогнозе 5,5-6% инфляции в начале 2019 года

оборот розничной торговли

Коллаж АБН

Инфляция в России вернется к уровню в 4% в I квартале 2020 года. Такое мнение высказал руководитель департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ Александр Морозов на Гайдаровском форуме, передает в четверг «Интерфакс».

Он добавил, что по итогам января текущего года годовая инфляция может составить около 5%. Основной прирост показателя произойдет в первом месяце 2019 года, уточнил Морозов.

Ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в начале текущего года регулятор ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%. При этом об итогах января она ничего конкретного не сказала.

Добавим, накануне президент РФ Владимир Путин попросил Минфин и Центробанк обратить дополнительное внимание на инфляцию. Он отметил, что «ничего такого неожиданного» не происходит. Вместе с тем необходимо следить за некоторыми вопросами, в частности, плановыми показателями, уточнил глава государства.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.