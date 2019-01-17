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17.01.19 / 17:49 Новости / Петербург и Ленобласть / Россия и мир / Рынки

Петербургская биржа ограничила доступ физлиц к торгам

Из-за участившихся случаев мошенничества

Коллаж АБН

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа ограничила доступ физических лиц к торгам. Об этом в организации сообщили в четверг.

Причиной ограничений назвали участившиеся случаи мошенничества от имени биржи. Теперь лица, не заключившие договор, имеют право принимать участие в торгах только через аккредитованных участников.

Напомним, ранее биржа уже ужесточала правила торговли по борьбе со спекулянтами. В ноябре «Роснефть» прекратила торги моторным топливом, а позже приостановила их. Затем СПбМТСБ и компания разработали дополнительные меры ужесточения правил торгов. В частности, СПбМТСБ предлагает ввести лицензирование брокерской деятельности на своей площадке.

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