Московская биржа закрылась на повышении Индекс Мосбиржи - 2473,61; РТС - 1176,42

Московская биржа закрылась в пятницу на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,06% до 2473,61 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,67% и составил 1176,42 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что за третью неделю января индекс МосБиржи вырос на 1%, обновил январский максимум на уровне 2457,35 пунктов и достиг пика с 9 октября прошлого года. Рост довольно выраженный, но основан он на отсутствии внешнего негатива и единичных корпоративных историях. Аналитик считает, что долгосрочных ярких идей на площадке по-прежнему нет. Рынок растет, потому что не падает – в данном случае это именно так. В таких условиях рублевый индикатор может подняться в область 2465-2475 пунктов, но стоит помнить, что чем больше шкаф, тем громче он падает. Индекс РТС стоит у максимума с 17 октября 2018 года и сохраняет потенциал подъема к 1175 пунктам.

В рубле все нейтрально, заявила Бодрова. Доллар США завершает неделю около 66,20 рублей — весь взрыв эмоций и нервов последних четырех недель полностью отыгран и скорректирован. В торгах теперь присутствует ЦБ РФ, но ведет себя очень осторожно и аккуратно, никого не пугает и постепенно покупает для Минфина валюту на площадке. Это такие «косметические» интервенции, осторожные, можно даже сказать, пробные – работает схема или нет, реагирует на нее рынок или остается равнодушным. Прежде чем делать резкие шаги, нужно собрать сведения о вероятных последствиях – ЦБ РФ этим и занят. Краткосрочный торговый диапазон в паре доллар/рубль остается без изменений и составляет 66,00-66,85 рублей, при этом для пары евро/рубль он находится в границах 75,35-77,00 рублей.