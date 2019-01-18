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18.01.19 / 19:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Центробанк увеличил закупку золота в 2018 году на 22% год к году

До 8,8 млн унций

Фото АБН

Центробанк увеличил закупку золота в 2018 году на 22% год к году. Об этом стало известно в пятницу из материалов регулятора.

Всего ЦБ закупил в прошлом году 8,8 млн унций. Это 273 т золота. По данным на 1 января 2019 года, запас монетарного золота России составил 69,9 млн унций – 2,112 тыс. т.

Отметим, в 2017 году регулятор закупил 7,2 млн унций. Это 224 т золота. Центробанк начал активно закупать золото в 2014 году. С того года закуплено 34,6 млн унций.

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