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18.01.19 / 20:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов

Двое назначены советниками

Коллаж АБН

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов. Об этом пресс-служба администрации Петербурга сообщила в пятницу.

Свои посты покинули вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Александр Говорунов и вице-губернатор Михаил Кучерявый. Пресс-служба отметила, что они ушли по собственному желанию.

Также с должностей освобождены вице-губернаторы Константин Серов и Сергей Мовчан. Беглов назначил их советниками губернатора.

Напомним, накануне СМИ сообщили о планируемых отставках вице-губернаторов Серова и Говорунова. Решение принято в четверг, уточнила «Фонтанка». При этом, заявления вице-губернаторы написали давно. Ранее с должностей ушли вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов.

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