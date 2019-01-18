Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов Двое назначены советниками

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил от должностей четырех вице-губернаторов. Об этом пресс-служба администрации Петербурга сообщила в пятницу.

Свои посты покинули вице-губернатор и руководитель администрации губернатора Александр Говорунов и вице-губернатор Михаил Кучерявый. Пресс-служба отметила, что они ушли по собственному желанию.

Также с должностей освобождены вице-губернаторы Константин Серов и Сергей Мовчан. Беглов назначил их советниками губернатора.

Напомним, накануне СМИ сообщили о планируемых отставках вице-губернаторов Серова и Говорунова. Решение принято в четверг, уточнила «Фонтанка». При этом, заявления вице-губернаторы написали давно. Ранее с должностей ушли вице-губернаторы Игорь Албин и Михаил Мокрецов.