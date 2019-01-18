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18.01.19 / 09:29 Новости / Петербург и Ленобласть

В ближайшие три дня в Петербурге будет холодно

В субботу до -11 ночью

В ближайшие три дня – пятницу, субботу и воскресенье – в Петербурге будет холодно. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного УГМС.

В пятницу днем температура воздуха остановится у отметки -6 градусов, ветер будет дуть северо-западный умеренный. В субботу ночью будет до -11, днем – до -9 градусов, ветер слабый. В воскресенье температура в течение суток будет колебаться от -6 до -9.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал, что к 18 января город окажется в тылу циклона и стоит ждать похолодания. К 19 января закончатся осадки. После выходных станет менее холодно.

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