В Петербурге построят три новые перехватывающие парковки На 171 место

В Петербурге в течение 2019 года построят три новые перехватывающие парковки. Об этом в пятницу сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Автостоянки появятся у станций метро «Проспект Большевиков», «Проспект Ветеранов» и «Ломоносовская». Суммарная вместимость стоянок составит 171 машиноместо. Также в этом году продолжатся строительно-монтажные и работы по автоматизации на парковке у станции «Рыбацкое», рассчитанной на 77 мест.

Кроме того, в 2019 году разработают проекты шести перехватывающих парковок у станций петербургского метрополитена метро «Выборгская», «Улица Дыбенко», «Шушары», «Старая деревня» и ж/д станции «Царское Село» (две автостоянки) и одной городской автостоянки у «Беговой».

Добавим, перехватывающие автостоянки обеспечивают горожанам возможность на время оставить автомобиль у станции и пересесть на общественный транспорт для поездки в центр. В Петербурге расположено 18 городских автостоянок. Их суммарная вместимость составляет 2312 мест и 378 автобусных мест. Кроме того, в городе функционирует 15 перехватывающих парковок на 1656 мест.