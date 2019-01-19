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19.01.19 / 17:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Компания «Такт» подала иск о банкротстве к совладельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову

Сумма неизвестна

Компания «Такт» подала иск о банкротстве к совладельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову. Об этом стало известно в субботу из материалов картотеки арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 17 января. Сумма исковых требований не указана. Также не назначена дата рассмотрения иска.

Напомним, ГК «Город» является застройщиком из Петербурга. Компания планировала построить в городе три жилых комплекса. В 2015 году к компании подали иск о банкротстве, а также возбудили дело по факту хищения средств дольщиков.

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