Минсельхоз заявил о росте цен на некоторые продукты в торговых сетях Но не сильно

Минсельхоз сообщил о росте цен на некоторые продукты в торговых сетях. Соответствующее заявление в субботу сделал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

В целом ситуация на продовольственном рынке стабильна, передает РИА Новости слова министра. При этом, в некоторых торговых сетях отмечается подорожание. В частности, выросли цены на сахар, птицу, яйца и плодоовощную продукцию. Сильного роста цен нет, уточнил Патрушев.

Отметим, согласно данным Росстата, в прошлом году инфляция составила 4,3%. С начала текущего года в России вырос НДС. Из-за этого Центробанк ожидает, что в I квартале инфляция составит 5,5-6%. Снижение показателя до 4% произойдет в 2020 году, добавил регулятор.