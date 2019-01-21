Бюджет Петербурга за 2018 год исполнен с профицитом Облигации город не размещал

Бюджет Петербурга за 2018 год исполнен с профицитом в 10 млрд рублей. Об этом в понедельник рассказал советник губернатора города Евгений Елин.

Как пишет «Фонтанка», Елин также рассказал, что город не размещал облигации. По его словам, могут понадобиться только краткосрочные облигации для избавления от кассового разрыва.

В прошлом году временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербургу надо учиться жить по средствам. Изначально бюджет города был запланирован с дефицитом в 52 млрд рублей. Н в Смольном говорили, что фактический бюджет будет меньше.