Движение в центре Петербурга перекроют из-за салюта 26 и 27 января От Певческого моста до Дворцовой площади

Движение транспортных средств в центре Петербурга будет ограничено на время проведения мероприятия «Салют над Ленинградом» в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Смольного.

Автомобили не смогут проехать от Певческого моста до Дворцовой площади вдоль домов 4 и 6-8. Ограничение будет действовать с 10:00 до 16:00 по московскому времени 26 января и с 13:00 27 января до 10:00 28 января. Кроме того, на этом участке нельзя будет парковаться с 13:00 24 января до 10:00 26 января.

Отметим, организатором мероприятия выступает ООО «Росконцерт». Также в центре Петербурга ограничат движение из-за репетиций и проведения парада. Ограничение будет действовать с 20:00 до 23:00 по московскому времени 22 января, с 9:00 до 13:00 24 января и с 16:00 26 января до 13:00 27 января.