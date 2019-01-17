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17.01.19 / 13:40 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга ограничат движение в связи с 75-летием снятия блокады Ленинграда

При проведении репетиций и парада войск

Фото АБН

В центре Петербурга ограничат движение транспорта при проведении репетиций и торжественного парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона к 75-летию снятия фашистской блокады Ленинграда. Об этом в четверг сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) города.

Движение автомобилей по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки, по Дворцовой набережной на участке от Дворцового моста к Троицкому мосту будет перекрыто 22 января с 20:00 до 23:00 по московскому времени 22 января, с 9:00 до 13:00 24 января и с 16:00 26 января до 13:00 27 января.

А по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда нельзя будет проехать с 20:00 до 23:00 22 января, с 9:30 до 13:00 24 января и с 8:00 до 13:00 27.

Также с 00.00 21 января по 13.00 27 января по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста и Миллионной улицы нельзя будет припарковаться.

Отметим, схему объезда и ОДД можно найти здесь. В воскресенье, 13 января, стало известно, что в параде примут участие боевые расчеты зенитных ракетных систем «С-400» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М». Задействуют только те машины, которые не несут боевое дежурство и не участвуют в мероприятиях боевой подготовки. Торжественный парад пройдет на Дворцовой площади.

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