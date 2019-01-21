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21.01.19 / 18:40 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэкономразвития оценило влияние нового НДС на инфляцию как «сдержанное»

По состоянию на 14 января годовая инфляция составляет 4,7%

Коллаж АБН

В министерстве экономического развития России оценили влияние налога на добавленную стоимость в размере 20% на инфляцию в январе как «сдержанное». Об этом говорится в докладе МЭР, опубликованном в понедельник.

«Повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно сдержанно», — говорится в докладе МЭР на основании анализа данных от Росстата. Ускорился рост цен на непродовольственные товары, например, автомобили. Темпы роста цен на продукты год к году выросли, но по сравнению с декабрем несколько снизились: среднесуточный темп роста в январе составил 0,024% по сравнению с 0,3% декабря.

Инфляция по состоянию на 14 января ускорилась до 4,7% в годовом выражении. По итогам 2018 года она составила 4,3%. Официальный прогноз правительства на этот год – инфляция в размере 4,3%. ЦБ РФ ожидает 5-5,5%, а в марте-апреле годовой темп прироста цен может составить до 6%. В Минэкономразвития прогнозируют инфляцию в размере 5% по итогам 2019 года.

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