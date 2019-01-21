«Северная верфь» построит четыре рыболовных судна для «Норебо» За 16 млрд рублей

Судостроительный завод в Петербурге «Северная верфь» построит еще четыре рыболовных судна для российской рыбопромышленной группы компаний «Норебо». Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе завода.

Речь идет о морозильных траулерах-процессорах проекта 170701. Всего «Северная верфь» построит для рыбаков 10 кораблей. Контракты подписаны с входящими в группу АО «АКРОС», АО «БЛАФ», ООО «РОЛИЗ» и АО «Сахалин Лизинг Флот». Сумма каждого контракта составила более 4 млрд рублей. Компания оплатит контракты из своих средств и при поддержке Сбербанка. Заказчик должен получить траулеры с 2020 по 2023 годы.

Судна этого проекта составляют в длину 81,6 м, а в ширину – 16 м. Их скорость – 15 узлов. В течение суток траулер может производить 150 т рыбы.

Проект 170701 предусматривают переработку рыбу в открытом море без отходов. Для этого судна оборудованы многофункциональной рыбной фабрикой. Руководитель ГК Александр Исаков рассказал, что траулеры будут заниматься добычей минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне: Охотском и Беринговом морях.

Напомним, в 2017 году «Норебо» уже заказала у завода шесть траулеров этого проекта для промысла трески и пикши в Северном рыбохозяйственном бассейне. ГК с 2017 года обновляет свой флот. В день подписания контракта на «Северной верфи» начали резать металл для второго траулера. Первый был заложен 23 ноября 2018 года на стапеле завода.