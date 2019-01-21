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21.01.19 / 21:47 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге приступили к очистке второстепенных улиц от снега – Смольный

За сутки вывезли 54 кубометра снежных масс

Фото АБН

В Петербурге начали убирать от снега второстепенные улицы. Такое обещание в понедельник дали в Смольном.

Сегодня на встрече с журналистами вице-губернатор Николай Бондаренко подвел итоги работы городских служб за прошедшие сутки и отметил основные приоритеты в этой работе на ближайшие дни.

«Сегодня мы корректируем программу и начинаем работу по зачистке второстепенных улиц. Сейчас в основном идет работа в Калининском и Выборгском районах», — отметил вице-губернатор Николай Бондаренко. Он также рассказал, что по кровлям больше всего замечаний получено по Центральному району, а по сосулькам – по Выборгскому.

За прошедшие сутки из города вывезли 54 тыс. кубометров снега. В понедельник на улицах города работало более 1,1 тыс. машин дорожных служб и более 1 тыс. дворников. Всего с начала зимы с улиц Петербурга вывезли 1,24 млн кубометров снега. Снежный покров за всю зиму уже превысил 20 см.

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