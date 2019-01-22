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22.01.19 / 20:49 Новости / Россия и мир / Экономика

The Bell: Дуров планирует запустить криптовалюту для всех в марте

А блокчейн-платформа TON готова примерно на 90%

Фото АБН

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в ближайшее время представит свой новый продукт. Об этом во вторник пишет The Bell со ссылкой на источники.

По информации издания, в течение месяца состоится встреча с крупнейшими инвесторами проекта. На ней якобы будет представлена работа блокчейн-платформы TON и первые примеры ее работы в Telegram.

В последней рассылке инвесторам новой платформы говорится, что полноценный запуск TON готовится в начале 2019 года, но возможна задержка в два или три месяца из-за «инновационной природы разработки», указывает издание. В настоящее время TON готов примерно на 90%, а новости о платформе появятся в феврале.

При этом тестовая сеть Testnet будет открыта в январе, в феврале запланирован ее аудит, а рабочая версия платформы – «Mainnet» — будет открыта и представлена публике в марте 2019 года, следует из рассылки. Добавим, The Bell получило документ от канала @Tgram, который следит за новостями TON. Павел Дуров и Илья Перекопский, отвечающий за развитие бизнеса Telegram, не ответили на запрос издания.

Напомним, изначально тестовый запуск TON планировался на II квартал 2018 года. Предполагалось, что к концу года платформа будет работать стабильно, а также появится кошелек Telegram Wallet. Во время предпродажи токенов Telegram получил порядка $1,7 млрд.

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