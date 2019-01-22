Автомобилистам Петербурга пригрозили штрафстоянкой за парковку во время уборки Таблички о запрете парковки в определенное время установлены более чем по 500 адресам

В настоящее время на 542 адресах в Петербурге установлены таблички, запрещающие парковку в определенные дни и часы. Об этом во вторник сообщили в городском комитете по благоустройству.

Это сделано для более эффективной уборки дорог от снега, уточнили в ведомстве. Автомобилистам, которые будут игнорировать требования знаков, грозит эвакуация.

Так, во вторник с 09:00 до 18:00 парковка была запрещена на 4-й и 5-й линиях В.О.. Дорожники очищали улицу от снега, а инспекторы ОГИБДД Василеостровского района ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти следили за исполнением требований знаков. В результате были эвакуированы шесть автомобилей.

Добавим, за прошедшие сутки дорожники вывезли около 57 тыс. куб. м снега. На улицах города круглосуточно работают около 1,1 тыс. спецмашин и более 1 тыс. дворников. Ранее сообщалось, что в Петербурге начали убирать от снега второстепенные улицы.