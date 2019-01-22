Торги на Московской бирже открылись в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2466,35 пункта; индекс РТС – 1170,32 пункта

Торги на Московской бирже во вторник открылись в красной зоне. Индекс Мосбиржи к открытию составил 2466,35 пункта, а индекс РТС – 1170,32 пункта.

С начала сессии основные индексы продолжают падать. По фиксингу на 10:15 по московскому времени индекс Мосбиржи подешевел на 0,46% до 2456,91 пункта. А индекс РТС потерял 0,76% и торгуется у отметки 1162,21 пункта.

Замдиректора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова считает, что замедление темпов роста китайского ВВП вдохновило фондовый рынок США, основного конкурента Китая в экономике и политике, на неплохой подъём. По итогам торгов в понедельник Dow 30 поднялся на 1,38%, S&P 500 – на 1,32%, а индекс Nasdaq — на 1,03%. Российский фондовый рынок в понедельник показал слабое снижение. Индекс РТС понизился на 0,45%, а индекс Московской биржи — на 0,22%. Однако во вторник по индексу РТС ожидаются торги в диапазоне 1100-1200 пунктов, по индексу МосБиржи — по-прежнему в границах 2400-2500 пунктов.